جوارديولا مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

الوكيل الاخباري - تمكن بيب جوارديولا ، مدرب مانشستر سيتي ، من التتويج بجائزة أفضل مدرب في الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021 ، وذلك بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق .

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وتفوق جوارديولا على أولي جنار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، ودافيد مويز مدرب وست هام ، ومارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، وأخيراً براندن رودجرز قائد سفينة ليستر سيتي.



وفاز جوارديولا بالجائزة للمرة الثالثة، بعدما توج بها أيضاً خلال موسمي 2017/2018 و2018/2019 ، وهي نفس المواسم التي فاز بها رفقة مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي.



وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن تتويج بيب جوارديولا بجائزة مدرب الموسم ، بعد تصويت من الجمهور ، بالإضافة للجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز.



ويحتل بيب جوارديولا المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين تتويجاً بجائزة مدرب الموسم، بواقع 3 مرات، أما المركز الأول فهو من نصيب السير أليكس فيرجسون برصيد 11 مناسبة .



وقاد جوارديولا فريقه مانشستر سيتي لتحقيق 15 انتصاراً متتالياً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ، ليتصدر الدوري ويحسم اللقب قبل نهايته بعدة أسابيع .

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