جوارديولا منزعج.. هل يغازل هالاند ريال مدريد؟

الوكيل الإخباري - علقت الصحف الإنجليزية، الصادرة اليوم الأربعاء، على تصريحات النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الأخيرة، بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.



وسئل هالاند عن احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد في المرحلة المقبلة، ورد قائلا: "أستمتع بوجودي هنا.. أنا سعيد جدًا بالأشخاص من حولي، المدرب ومجلس الإدارة، إنها مجموعة جيدة من الأشخاص".



وأضاف في المؤتمر الصحفي أمس قبل مباراة كوبنهاجن في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا: "أقول هذا الآن، وغدًا لا أعرف أبدًا ما يحمله المستقبل. ربما يصبح هذا عنوانا كبيرا في الأنباء. يمكنك أن تكتب هذه الكلمات، لكن أيضًا اذكر ما قلته من قبل بأنني سعيد!".



وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هالاند كان مدركًا للتأثير الذي ستحدثه تصريحاته، في الوقت نفسه، لم يكن مدربه بيب جوارديولا، راضيًا عن تلك التصريحات قبل مباراة كوبنهاجن.



ويستضيف مانشستر سيتي منافسه كوبنهاجن، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز السيتي (3-1)



وأضافت الصحيفة، أن هالاند أراد من تلك الكلمات مغازلة ريال مدريد، على أمل الانتقال لصفوف الميرنجي في المستقبل القريب.



واتفقت عدة صحف إنجليزية شهيرة مثل "ميرور وتيليجراف وإكسبريس" مع ما نشرته "ذا صن" وفردت مساحة كبيرة في نسخهم الورقية والإلكترونية، للحديث عن تصريحات هالاند، وتلميحه برغبته في الانتقال لريال مدريد.

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