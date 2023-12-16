جوارديولا: نجاح السيتي لا يعتمد على المال

الوكيل الإخباري - تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن أسباب نجاح السيتيزينز في المواسم الأخيرة.

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وقال جوارديولا، عن الأشخاص الذين يعتقدون أن نجاح مانشستر سيتي كان سهلا بسبب المال، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "لا.. نحن نعتقد أن نجاحنا كان أمرا استثنائيا".



وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: "لا تعتقد الأندية حقا أن الأمر كان سهلا وإلا لفعلوا ذلك أيضا.. إنهم لم يفعلوا ذلك، لكن نحن من فعلناه".



وتابع جوارديولا، بشأن الصفقات الجديدة: "في الوقت الحالي، ليس لدي أي شيء في ذهني. يعتمد الأمر على وجود راحلين أم لا.. لا أعرف ما سيحدث".



واختتم: "البعض يبقى والبعض الآخر يرحل.. لكن مسألة الصفقات تعتمد على العدد الموجود في الفريق، وعلى مدى اعتمادنا على اللاعبين الشباب.. سنرى ما سيحدث".

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