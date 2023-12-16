السبت 16-12-2023
الوكيل الاخباري
 

نائب فرنسي: أكثر من 4000 جندي إسرائيلي فرنسي يقاتلون بغزة

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومناطق بالجليل الأعلى

حزب الإتحاد الوطني ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

الامن العام : شخص يقتل صاحب محل تجاري بعمان وسيدة في عين الباشا

القسام : هذا ما فعلناه بجيش العدو قبل قليل - بيان

ختام ورشة عن العنف المبني على النوع الاجتماعي

اجتماع عاجل في قطر وقرارات هامة بشأن غزة

الديوان الملكي الهاشمي ينعى الشيخ نواف الصباح ويعلن الحداد لمدة سبعة أيام

الاحتلال يشن غارات مدفعية وجوية على الشجاعية والزيتون شرقي غزة

الفايز ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

عاجل

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومناطق بالجليل الأعلى

السبت، 16-12-2023 04:28 م

جوارديولا: نجاح السيتي لا يعتمد على المال

12202316134448974248731


الوكيل الإخباري - تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن أسباب نجاح السيتيزينز في المواسم الأخيرة.

اضافة اعلان


وقال جوارديولا، عن الأشخاص الذين يعتقدون أن نجاح مانشستر سيتي كان سهلا بسبب المال، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "لا.. نحن نعتقد أن نجاحنا كان أمرا استثنائيا".

وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: "لا تعتقد الأندية حقا أن الأمر كان سهلا وإلا لفعلوا ذلك أيضا.. إنهم لم يفعلوا ذلك، لكن نحن من فعلناه".

وتابع جوارديولا، بشأن الصفقات الجديدة: "في الوقت الحالي، ليس لدي أي شيء في ذهني. يعتمد الأمر على وجود راحلين أم لا.. لا أعرف ما سيحدث".

واختتم: "البعض يبقى والبعض الآخر يرحل.. لكن مسألة الصفقات تعتمد على العدد الموجود في الفريق، وعلى مدى اعتمادنا على اللاعبين الشباب.. سنرى ما سيحدث".

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220231616949620027510

سرقة منزل نجم إسبانيول بعد حبس والدته

1220231616922539197021

نابولي يقابل كالياري بالدوري الإيطالي

12202316153010698360696

مدرب الهلال يقترب من رقم تاريخي

12202316151648816596805

كلوب يذكر تن هاغ بالسباعية

12202316131849774595252

نبأ سار لمانشستر يونايتد قبل موقعة ليفربول

12202316112518408204937

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة العمل في منتخب مصر

أخبار متعلقة
122023311252679316047

هالاند يؤجل وصوله إلى ريال مدريد

1120232912227367781818

مانشستر سيتي يتخلص من لعنة قديمة

1120232813163940517225

أجويرو: عودة ميسي إلى برشلونة مسألة وقت

1120232813116564941783

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1120232611239885939647

آرسنال يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي

1120232110404682884856

ميندي يرفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي