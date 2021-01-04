جوارديولا يتراجع عن قراره

الوكيل الإخباري _ تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رغبته في تغيير خططه بشأن مستقبله كمدير فني.



ويستقر فريق مانشستر سيتي في جدول البطولة الإنجليزية المحلية "بريميرليج"، في المركز السادس، برصيد 26 نقطة، متساويًا مع أربعة فرق أخرى.





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ونقلت شبكة "BBC" البريطانية، تصريحات للإسباني تحدث فيها عن نيته في استكمال مهمة التدريب لمدة أطول مما خطط لها في الماضي، حيث قرر أن يمنح مسيرته التدريبية المزيد من الوقت.





وصرح صاحب الـ 49 عامًا في وقت سابق، عن نيته في اعتزال مهنة التدريب في وقت مبكر، ورفضه الاستمرار حتى الـ70 في عالم كرة القدم.



وتولى جوارديولا القيادة الفنية للفريق الأزرق قبل خمس سنوات، حقق خلالها بطولتين للدوري، كأس الاتحاد وثلاث بطولات لكأس كارباو.





المصدر : ملاعب



