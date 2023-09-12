جوارديولا يحدد موعد عودته لقيادة مانشستر سيتي

الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إنجليزي، بأنه من المتوقع أن يعود الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى إنجلترا، استعدادا لمواجهة وست هام يونايتد.



ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام، مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة للبريميرليج.



وكان جوارديولا قد غاب عن مواجهتي شيفيلد يونايتد وفولهام، بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب مشكلة في الظهر.



وتولى خوانما ليلو، مساعد جوارديولا، المسؤولية بدلا من المدرب الإسباني، وكان هناك اتصال منتظم مع المدير الفني.



وبحسب شبكة "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية، فإن جوارديولا تعافى بما يكفي للعودة يوم الأربعاء المقبل، عندما يبدأ اللاعبون العودة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.



وتواجد جوارديولا طوال الفترة الماضية، في مدينة برشلونة الإسبانية، للتعافي من الجراحة التي خضع لها.

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