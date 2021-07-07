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الأربعاء، 07-07-2021 06:51 م

جوارديولا يغلق الباب أمام كين وهالاند

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الوكيل الاخباري - قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن ناديه قد لا يتعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل سيرجيو أجويرو قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب الأسعار الباهظة المطلوبة .

وذكرت تقارير بريطانية أن سيتي يرغب في ضم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير أو إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند بعدما رحل أجويرو عن بطل الدوري الإنجليزي في نهاية الموسم وانضم لبرشلونة .

وتقدر قيمة كين بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (137.99 مليون دولار) ، بينما يساوي هالاند 150 مليون جنيه إسترليني .

وقال جوارديولا لمحطة رياضية " وفقا للأسعار (المذكورة) ، فلن نضم أي مهاجم جديد ، هذا مستحيل ولا نستطيع أن نتحمل ذلك ".

وأضاف " كل الأندية تعاني ماليا ونحن لسنا استثناء ، لدينا جابرييل (جيسوس) وفيران (توريس) الذي كان رائعا في هذا المركز ".

وتابع " لدينا مجموعة من الشبان في الأكاديمية ، ولعبنا كثيرا بمهاجم وهمي ، هناك فرصة لعدم التعاقد مع مهاجم قبل الموسم الجديد ".

وسيبدأ سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام توتنهام في 15 أغسطس/ آب .

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