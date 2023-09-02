جواو فيليكس يكشف هدفه الأساسي مع برشلونة

الوكيل الإخباري - قال البرتغالي جواو فيليكس، أحدث صفقات برشلونة، إنه كان يحلم منذ فترة طويلة بارتداء قميص الفريق الكتالوني.



وأعلن برشلونة، أمس الجمعة، التعاقد مع جواو فيليكس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من أتلتيكو مدريد.



وأضاف فيليكس خلال مؤتمر تقديمه صباح اليوم السبت "الجميع يعرف مدى سعادتي بالتواجد في برشلونة".



وتابع "كنت أحلم منذ الصغر باللعب في برشلونة، أنا هنا للمساعدة من أجل تقديم موسم رائع".



ونوه "إنه شعور فريد من نوعه، كنت دائما أبحث عن الفرصة للانضمام إلى هذا النادي منذ فترة طويلة".



وأتم "كنت دائما أشاهد مباريات برشلونة في منزلي وكنت دائما من محبيه، أنا متحمس للفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكننا نسير خطوة بخطوة".



يذكر أن فيليكس خرج من حسابات دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ولذلك كان من الضروري رحيله لتفادي الجلوس على دكة بدلاء الأتلتي.

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