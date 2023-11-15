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الأربعاء، 15-11-2023 04:32 م

جواو يكلف برشلونة 100 مليون يورو

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن صفقة تعاقد برشلونة مع الدوليين البرتغاليين جواو كانسيلو من مانشستر سيتي وجواو فيليكس من أتلتيكو مدريد ستكلف خزينة النادي غالياً.

وقالت ماركا إن صفقتي الوافدين على البلوغرانا على سبيل الإعارة ستكلف البرسا ما لا يقل عن 100 مليون يورو في حال أراد التعاقد معهما بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن نادي مانشستر سيتي يطلب 30 مليوناً من أجل الاستغناء عن خدمات لاعبه جواو كانسيلو، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن.


فيما لن يتنازل أتلتيكو مدريد عن أقل من 70 مليون يورو من أجل السماح لمهاجمه جواو فيليكس من مغادرة قلعة ميتروبوليتانو.

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