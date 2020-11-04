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الأربعاء، 04-11-2020 09:53 ص

جوتا يطرق أبواب تاريخ ليفربول

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الوكيل الإخباري- تألق البرتغالي دييغو جوتا، نجم ليفربول الإنجليزي، في ليلة أمس الثلاثاء، بعدما سجل أول هاتريك له بقميص "الريدز" في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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وسجل جوتا، مهاجم "الريدز" الواعد، 3 أهداف في شباك أتالانتا في الدقائق 16 و33 و54، ليقود ليفربول للفوز بخماسية نظيفة، والانفراد بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.


وبات جوتا خامس لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات. إذ سبق جوتا نحو هذا الرقم، مايكل أوين (2002)، يوسي بنعيون (2007)، فيليب كوتينيو (2017) وساديو ماني (2018).

وأشارت شبكة "أوبتا" إلى أن جوتا البالغ 23 عاما أصبح ثالث لاعب برتغالي يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد أن سبقه كريستيانو رونالدو برصيد 8 هاتريكات، وري بيدرو برصيد هاتريك وحيد.


 




 

 


 

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