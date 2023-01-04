الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

حبس شخص سنتين لممارسته البلطجة على والده

هام من توزيع الكهرباء حول فواتير الكهرباء خلال الشتاء

الأرصاد: القطرانة أعلى هطول مطري لغاية صباح اليوم

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل قصيرة إلى أبوظبي

السلطة الفلسطينية ترحب بالإجماع الدولي الرافض لاقتحام بن غفير للأقصى

الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد

مصفاة البترول: لم نعلن عن شواغر لوظائف جديدة

الاحتلال يصيب العشرات بالاختناق في بيت لحم

الأردنيون استهلكوا أكثر من 751 ألف اسطوانة غاز في 3 أيام

الأمن : العثور على جثة شخص مفقود جرفته السيول في مادبا

الأربعاء، 04-01-2023 12:55 م

جورجينا تخطف الأنظار في حفل تقديم رونالدو مع النصر - فيديو

12023485840106568915


الوكيل الإخباري -  خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز شريكة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار خلال حفل تقديم "صاروخ ماديرا" لجماهير ناديه الجديد النصر السعودي لكرة القدم.

وأقام النصر حفل استقبال ضخم لكريستيانو رونالدو في ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، وسط حضور جماهيري غفير وذلك لتقديمه لوسائل الإعلام.

ووصلت جورجينا إلى ملعب "مرسول بارك" رفقة أبناء رونالدو، وسط اهتمام واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الشائعات التي أحاطت بعلاقتها مع رونالدو.

وخلال تقديم كريستيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك، ظهرت جورجينا رودريغيز وأبناء الدون على المستطيل الأخضر، حيث خطف الأبناء الأنظار أيضا بارتدائهم جميعا قميص النصر.

اضافة اعلان

 

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202349240314523684

شاهد.. أنا عالمي.. رونالدو ينطق بالعربية

12023484740743197259

شاهد.. رونالدو يرتكب خطأ أثناء المؤتمر الصحفي مع النصر

12023484929695694927

إنفانتينو يرد على الهجوم ضده بسبب صورة بجوار نعش بيليه

12023484434458080205

آل معمر: من الطبيعي أن يكون رونالدو اللاعب الأعلى راتبا

120233145247508263907

رونالدو يخضع للكشف الطبي في النصر

120233151054784813489 (1)

النصر يسعى لصفقة من الدوري الإسباني

أخبار متعلقة
12202226102219799149541

النصر السعودي يعلق رسمياً على أنباء التفاوض مع رونالدو

12202225104537547197214

بعد تعليق شقيقته.. هل يتراجع رونالدو عن الانتقال للنصر؟

1220222510654294449708

كريستيانو رونالدو قد يتابع ديربي الرياض من الملعب

1220222411524519258339

النصر يتوصل لاتفاق مع رونالدو.. وكشف الموعد المحتمل للتوقيع

12202224965720077963

الحساب الرسمي لكأس العالم يعلق على ثنائية رونالدو والنصر

12202222142717233212640

التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي