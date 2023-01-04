جورجينا تخطف الأنظار في حفل تقديم رونالدو مع النصر - فيديو

الوكيل الإخباري - خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز شريكة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار خلال حفل تقديم "صاروخ ماديرا" لجماهير ناديه الجديد النصر السعودي لكرة القدم.



وأقام النصر حفل استقبال ضخم لكريستيانو رونالدو في ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، وسط حضور جماهيري غفير وذلك لتقديمه لوسائل الإعلام.



ووصلت جورجينا إلى ملعب "مرسول بارك" رفقة أبناء رونالدو، وسط اهتمام واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الشائعات التي أحاطت بعلاقتها مع رونالدو.



وخلال تقديم كريستيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك، ظهرت جورجينا رودريغيز وأبناء الدون على المستطيل الأخضر، حيث خطف الأبناء الأنظار أيضا بارتدائهم جميعا قميص النصر.

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