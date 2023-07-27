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الخميس، 27-07-2023 03:58 م

جورجينا تنشر صورة لابنتها بقميص يحمل اسم نجم منتخب مصر

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الوكيل الإخباري - يبدو أن ابنة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ألانا مارتينا من محبي النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول.

ونشرت جورجينا رودريغيز، شريكة رونالدو عبر خاصية "ستوري" على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة لابنتهما وهي ترتدي قميصا لنادي ليفربول مع الرقم 11 ويحمل اسم صلاح.

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والملفت أن ابنة رونالدو ارتدت قميص نادي ليفربول، أكبر المنافسين لنادي مانشستر يونايتد الذي يعتبر النجم البرتغالي أحد أساطيره.


وكان رونالدو رحل عن مانشستر يونايتد في نهاية العام الماضي لينضم لنادي النصر السعودي.


وارتبط اسم صلاح أيضا بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، حيث دخل مهاجم ليفربول العامين الأخيرين في عقده مع ليفربول.


وينظر إلى المصري على نطاق واسع على أنه الرمز الرياضي للعالم العربي وسيكون انتقاله إلى الشرق الأوسط لحظة تاريخية.

 

 

ملاعب 

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