جورجينا تنشر فيديو لنجل رونالدو البرشلوني

الوكيل الإخباري - يعد كريستيانو رونالدو من أفضل اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، حيث يعتبر هداف النادي التاريخي برصيد 450 هدفا، لكن إنجازاته كلاعب في الريال لا يبدو أنها أثارت إعجاب ابنه الأصغر ماتيو.



وظهر ماتيو، نجل رونالدو الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي النصر السعودي، وهو يرتدي طاقم نادي برشلونة الإسباني، الغريم التاريخي والتقليدي لنادي ريال مدريد الذي لعب له والده لتسعة مواسم وحقق معه إنجازات عظيمة

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ونشرت جورجينا رودريغيز، شريكة رونالدو، الفيديو عبر حسابها على خاصية "استوري" عبر منصة "إنستغرام"، يوم السبت، حيث ظهر ماتيو يتوسط شقيقاته الفتيات وهم يرددون إحدى الأغاني وتصورهم جورجينا وهي تضحك.

يذكر أن لدى رونالدو خمسة أطفال، وهم: كريستيانو جونيور، المولود عام 2010 من أم مجهولة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتوأمان إيفا وماتيو، المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا، التي أنجبتها جورجينا في عام 2017، وطفلة أخرى في 18 أبريل 2022.





(El vídeo es directo del IG de Georgina)

Definitivamente el hijo de Cristiano sí sabe👌🏻🙌🏻😅 bien por inculcar la libertad de decisión y expresión desde niños #Barca pic.twitter.com/GE6TKqR3tM Si yo lo vi, ustedes también! El hijo de CR7 vistiendo el uniforme del @FCBarcelona (El vídeo es directo del IG de Georgina)Definitivamente el hijo de Cristiano sí sabe👌🏻🙌🏻😅 bien por inculcar la libertad de decisión y expresión desde niños @Cristiano 👏🏻 #Cristiano May 20, 2023

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