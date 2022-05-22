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الأحد، 22-05-2022 04:42 م

جولة حزينة وأرقام كثيرة في دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتمت الجولة السابعة من دوري المحترفين، بإقامة 6 مباريات ، وشهدت صعود الفيصلي لمشاركة الحسين إربد بالصدارة، وتسجيل 17 هدف برقم تهديفي مميز، وحالة حداد على رحيل كبير مشجعي الوحدات سعيد الصيرفي " أبو سعدو " .اضافة اعلان



 


  
موقع ملاعب رصد أهم الشذرات والأرقام من الجولة ، ونقدمها لكم ..

 

1/ حالة حزن وحداد : 

  
شهدت الجولة السابعة دقيقة صمت ورفع يافطات للتعزية والتأبين، بعد رحيل كبير مشجعي الوحدات سعيد الصيرفي " أبو سعدو "، وكانت مباراة الوحدات وسحاب بمثابة المهرجان التأبيني، حيث رفعت الجماهير صورا كبيرة للراحل وارتدت اللون الأسود وهتفت له مطولا، كما تم عرض لقطات فيديو خاصة به قبل اللقاء وبين الشوطين .


2/  5 انتصارت ×  تعادل وحيد :



فازت 5 فرق في هذه الجولة، وهي الوحدات على سحاب سحاب، الفيصلي على السلط، شباب الأردن على معان ، الجزيرة على الصريح، وشباب العقبة على الرمثا، فيما تعادل مغير السرحان مع الحسين إربد .
 

3/ أقوى هجوم :

سجل فريق شباب الأردن 11 هدف حتى الآن، بفارق هدف وحيد عن الحسين إربد، الرمثا والصريح أصحاب الـ 10 أهداف، فيما لم يسجل فريق السلط إلا هدفين.

 
4/ أقوى دفاع :

لم تتلق شباك الحسين إربد إلا هدفين وهو الرقم ذاته لللوحدات، وللتذكير فإن الأخير خاض مبارتين فقط، بسبب تأجيل مبارياته لمشاركته بدوري أبطال اسيا فيما تلقت شباك الصريح 13 هدف و شباب الأردن 12 هدف . 

5/ الأكثر فوزا : 

فاز فريقا الفيصلي و الحسين إربد 4 مباريات، فيما حقق فريق الجزيرة فوزه الأول بالجولة السابعة وكان على الصريح بنتيجة 3/2، لتكون جميع فرق البطولة قد حققت الفوز .
 

6/ لا خسارة :

 

لم تخسر فرق الحسين إربد، الفيصلي، شباب العقبة والوحدات أي مباراة حتى الآن، فيما كان الصريح والجزيرة الأكثر خسارة بـ 5 مباريات .

 

7/ الأكثر تعادلا :

تعادل شباب العقبة ومغير السرحان في 4 مباريات ، فيما لم يتعادل فريق الصريح أبدا، وتعادلت فرق الوحدات، الرمثا، شباب الأردن والسلط مرة واحدة حتى الآن .

 

8/ هداف الدوري : 

ينفرد البرازيلي دوغلاس، مهاجم فريق شباب الأردن بصدارة هدافي الدوري بتسجيله 5 أهداف بالموسم الحالي، أمام لاعب سحاب كالديرون صاحب الـ 3 أهداف، وهو الرقم ذاته لمدافع شباب الأردن سليم عبيد، لاعب الصريح محمد أبو عرقوب، ولاعب شباب العقبة أسامة عقار.

 

9/ غضب من التحكيم :

تواصل التحفظ على الأداء التحكيمي في مباراتي سحاب والوحدات، ومعان وشباب الأردن في العديد من الكرات ، ليستمر المشهد الصعب منذ انطلاقة الموسم .

 
10/ الدعوة لحفلات عيد الاستقلال :

شهدت جميع ملاعب الجولة عرض فيديوهات لدعوة الجماهير لحضور احتفالات المملكة بعيد الاستقلال ، كما تم رفع لوحة قبل المبارايات كتب عليها " الاستقلال 1946 " 

 




 

 


 

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