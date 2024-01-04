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الخميس، 04-01-2024 03:48 م

جيرونا مفاجأة لا ليغا يحقق فوزا تاريخيا في الدوري

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الوكيل الإخباري - استهل فريق جيرونا المتألق، مشواره في العام الجديد 2024، بفوز تاريخي صعب على ضيفه أتلتيكو مدريد (4-3) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق الكتالوني "الصغير" كل من اللاعبين، الإسباني فاليري فرنانديز ايسترادا، والبرازيلي، سافيو دي أوليفيرا، والهولندي دالي بليند، والإسباني إيفان مارتين في الدقائق (2، 26، 39، 90) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم ألفارو موراتا ثلاثية أتلتيكو مدريد "هاتريك" في الدقائق (14، 44، 54) من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "استادي مونتيليفي" بمدينة جيرونا.

وحقق فريق جيرونا أول انتصار له على أتلتيكو مدريد في تاريخه، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، خلف ريال مدريد متأخرا بنتيجة المواجهة المباشرة.

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بينما توقف رصيد نادي أتلتيكو مدريد عند 38 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة برشلونة الثالث برصيد 38 نقطة أيضا، أمام مضيفه لاس بالماس، مساء اليوم الخميس.

 

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