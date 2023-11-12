الأحد 12-11-2023
الوكيل الاخباري

طهران تبدي رأيها ببيان القمة العربية الإسلامية الصادر أمس في الرياض

صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

الطوارئ الروسية: أكثر من 60 مواطنا روسيا عبروا معبر رفح اليوم وأصبحوا في الأراضي المصرية

حزب الله: استهدفنا بصواريخ موجهة جرافة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة سكان غزة

شاهد بالفيديو .. صواريخ المقاومة تمطر على الأراضي المحتلة

وكيل وزارة الصحة في غزة: مرضانا يموتون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا

آليات الاحتلال الإسرائيلي تواجه عش الدبابير في مخيم جنين - فيديو

مدير الأمن العام يحاضر في كلّية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

بهاون من العيار الثقيل .. كتائب القسام تقصف تحشدات لجيش الاحتلال

عاجل

صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

الأحد، 12-11-2023 02:11 م

جيرونا يتشبث بصدارة الدوري الإسباني

11202312105146930166228


الوكيل الإخباري - عزز فريق جيرونا تربعه على عرش صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب مضيفه رايو فاليكانو، بفوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما السبت، ضمن الجولة الـ13 "لليغا".

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله لاعب خط الوسط، ألفارو غارسيا، بعد مرور عشر دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

ولكن نادي جيرونا رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، الأوكراني أرتيوم دوفبيك، والبرازيلي سافيو دي أوليفيرا، عند الدقيقتين (42، 65) على الترتيب.

وحقق فريق جيرونا بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن وصيفه ريال مدريد، قبل مباراته أمام ضيفه فالنسيا في وقت لاحق من مساء اليوم السبت أيضا.

بينما يشغل نادي رايو فاليكانو المركز التاسع على سلم الترتيب حتى الآن برصيد 18 نقطة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202312135312549098532

فياريال يقيل مدربه باتشيتا

11202312134931554106314

نجوم باريس ينتقدون أنانية مبابي

1120231213460548445510

قائمة منتخب السعودية لتصفيات المونديال وأمم آسيا

11202312133246461649872

وفاة لاعب هوكي خلال مباراة في موسكو

1120231212483662676778

الإصابة تبعد كالوم ويلسون عن منتخب إنجلترا

11202312104534640765902

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
11202367246397353112 (1)

ريال مدريد يسقط في عقر داره في كمين رايو فاليكانو

1120235712738108190

برشلونة يقتنص فوزا ثمينا من ملعب سوسييداد

1020232810143541633683

مورينيو يقود روما لرقم غير مسبوق بمسابقات أوروبا

10202326164655574610960

اتحاد الكرة يعفي الاندية من غرامات مالية ومخالفات تأديبية

1020232695733620773863

رابطة الدوري الفرنسي توقف مدافعا دوليا 7 مباريات بسبب تضامنه مع غزة

102023251309758173030

الأهلي يتأهل إلى المربع الذهبي للدوري الأفريقي