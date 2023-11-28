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رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

الثلاثاء، 28-11-2023 02:44 م

جيرونا يتعادل مع بيلباو ويفشل في استعادة صدارة الليغا

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الوكيل الإخباري - سجل إيناكي وليامز مهاجم أتليتيك بيلباو هدفا في الشوط الثاني ليتعادل فريقه 1-1 مع جيرونا ويحرم الفريق القادم من إقليم كتالونيا من استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم أمس الاثنين. تقدم جيرونا صاحب الأرض بعد الاستراحة عن طريق لاعب الوسط فيكتور تسيجانكوف بتسديدة منخفضة في مرمى الحارس أوناي سيمون قبل أن يتعادل وليامز في الدقيقة 67.

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ويحتل جيرونا المركز الثاني وله 35 نقطة متساويا مع ريال مدريد المتصدر الذي تفوق 3-صفر على قادش المتواضع الأحد. واعتقد يانخيل هيريرا أنه منح التقدم لجيرونا بضربة رأس في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من سافيو لكن الهدف لم يحتسب بسبب التسلل.

 

وكان بيلباو الطرف الأفضل في الشوط الأول وحافظ باولو جازانيجا حارس جيرونا على مرماه وتصدى لعدة فرص من أويان سانسيت وأوسكار دي ماركوس وداني فيفيان. لكن الفريق الزائر نجح في إدراك التعادل حين سجل وليامز من حافة منطقة الجزاء لينهي سلسلة انتصارات جيرونا المؤلفة من خمس مباريات في الدوري. ويحتل بيلباو المركز الخامس وله 25 نقطة من 14 مباراة ويتأخر بست نقاط عن برشلونة رابع الترتيب وأتلتيكو مدريد الثالث الذي يتبقى له مباراة واحدة.  

 

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