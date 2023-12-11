جيرونا يضرب برشلونة ويغرد وحيداً بالصدارة

الوكيل الإخباري - حسم فريق جيرونا قمة الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليغا" بالفوز على مستضيفه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين في ديربي كتالونيا.



ولم يخشى جيرونا المبادرة منذ البداية، وأطلق اللاعب تسيغانوف تسديدة منذ الدقيقة السادسة لكنّها سكنت أحضان الحارس بينا.



ليعود تسيغانوف ويتلقّى كرةً طويلة مرتدّة، ويرسلها كعرضية زاحفة في الدقيقة 12 إلى أرتيم دوفبيك معلناً عن الهدف الأول لجيرونا.



برشلونة لم يقف مكتوف الأيدي ليرد بعرضيّة تصدّى لها الحارس، وعند الدقيقة ال19 عادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة برأسيته بعد ركنيّة مباشرة نفذّها رافينيا، ليعود جيرونا بكرتيّن متتاليتيّن عند الدقيقة ال23 برأسية كانت بعيدة عن المرمى وتسديدة خطيرة عند الدقيقة ال27 مرّت بمحاذاة القائم، حتّى عاد جواو كانسيلو ليهدّد شباك جيرونا، وسط تألق الحارس، وعند الدقيقة ال40 قام المدافع ميغيل غوتيريز بمجهود فردي رائع واضعاً تسديدةً في أعلى الزاوية اليمنى مسجّلاً هدف التقدم لجيرونا منهياً معه الشوط الأوّل.



ومع بداية الشّوط الثاني، دخل المدرب تشافي هيرنانديز بحساباتٕ مختلفة وضغط لاعبوا البارشا وسط تراجع دفاعي للضيوف الأمر الذّي دفع دي يونغ إلى الحلول الأخرى بالتسديد من خارج منطقة الجزاء تبعهه بنفس الطريقة غوندوغان ورافينيا مع مرور نصف ساعة على اللقاء، وجميعها بأحضان الحارس.

واستمر فريق تشافي بالضغط، مع كرات مرتدة لجيرونا، ليضيّع غوندوغان فرصة التعادل على فريقه عتد الدقيقة ال68 بعد عرضية من فيران توريس سانحة للتسجيل.



ليدفع فاليري ببرشلونة نحو الهلاك بإطلاقه للهدف الثالث بعد كرة طويلة راوغ بها المدافع كوندي مسكناً الكرة في الشباك عند الدقيقة ال80.



وحاول بعدها برشلونة العودة إلى أجواء اللقاء، دون أيّ جدوى ليتأخّر هدف تقليص الفارق للبارشا الذّي سجّله غوندوغان في الدقيقة ال90+2 بتسديدة مُستقبلة من داخل منطقة الجزاء.



وكاد ليفاندوفسكي أن يدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة برأسية إبتعدت قليلا عن الخشبات الثلاث، ليقوم ستواني بإدفاعه الثّمن، وبإطلاق رصاصة الرحمة على برشلونة بمرتدة عند الدقيقة 90+4 مانحاً الهدف الرابع والفوز، وصدارة الترتيب مع نهاية الجولة.

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