جيرونا يعتلي صدارة الليغا مؤقتاً

الوكيل الإخباري - اعتلى جيرونا مؤقتاً صدارة الدوري الإسباني، الجمعة، بعد الفوز بهدف نظيف أمام ضيفه سيلتا فيغو، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ11.



وجاء هدف أصحاب الأرض عن طريق يانجل هيريرا في الوقت البديل عن الضائع من الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب إستادي مونتيليفي.



وبهذا الفوز، ارتقى جيرونا مؤقتاً إلى صدارة الليغا بواقع 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، الذي سيحل ضيفاً على برشلونة، الثالث بإجمالي 24 نقطة، مساء السبت في مباراة كلاسيكو ستقام ضمن نفس الجولة.



في المقابل، تجمد رصيد فيغو عند 6 نقاط بالمركز الـ18، ضمن المنطقة الحمراء بجدول الليغا.

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