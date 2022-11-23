جيرو يحطم رقم زيدان ويعادل الإنجاز التاريخي لتيري هنري

الوكيل الإخباري - نجح المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو، في تحطيم رقم الأسطورة زين الدين زيدان، ومعادلة رقم النجم السابق تيري هنري بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على أستراليا في مونديال قطر، أمس الثلاثاء.
وسجل جيرو هدفين ليساهم في فوز فرنسا بنتيجة 4-1 على أستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
51 - Olivier Giroud has scored his 51st goal for France, joining Thierry Henry as France's topscorer. Olive. #FRAAUS pic.twitter.com/mLwtMFr4ik— OptaJean (@OptaJean) November 22, 2022
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