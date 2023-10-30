جيرو يصب غضبه على بيولي

الوكيل الإخباري - عبر الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان، عن غضبه من قرار مدربه ستيفانو بيولي، خلال مواجهة نابولي، الأحد بمنافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.



بيولي في الدقيقة 80، قرر إجراء تبديل بخروج جيرو ليدفع بنوا أوكافور بدلا منه، في محاولة لتنشيط الناحية الهجومية للروسونيري.



قرار بيولي لم يعجب جيرو، الذي دخل في نوبة غضب شديدة.



من ناحية أخرى، قال موقع "فوتبول إيطاليا"، إن رافائيل لياو، الذي استبدله بيولي بلوكا يوفيتش، لم يعجبه أيضا قرار مدربه باستبداله، لافتة إلى أن لياو ظل يتساءل عن سبب استبداله أثناء خروجه.



وكان جيرو، قد تمكن من تسجيل هدفي ميلان في شباك نابولي، حيث أحرز الأول بالدقيقة 22، وضاعف النتيجة بالدقيقة 31، في المباراة التي انتهت 2/2.

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