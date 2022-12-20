حادثة كادت أن تسلب ميسي والأرجنتين بأكملها فرحة المونديال!

الوكيل الإخباري - كادت أن تتسبب حادثة، خلال استقبال المنتخب الأرجنتيني، الثلاثاء في تحويل فرحة الأرجنتينيين بكأس العالم إلى مأساة، لولا تدارك نجوم "التانغو" للواقعة.



وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن المنتخب سيحتفل بفوزه بلقب كأس العالم على حساب فرنسا في نصب أوبيليسكو، حيث جرى العرف في الاحتفال بالإنجازات الرياضية.



وأظهرت لقطات الفيديو نجوم المنتخب، على رأسهم ميسي ودي ماريا، وهم يحملون كأس العالم خلال تجولهم في شوارع بوينس آيرس، وهم يجلسون في الحافلة المكشوفة ليتفاجأوا بأسلاك الكهرباء تصطدم بهم لولا انتباههم في اللحظات الأخيرة.

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Se le voló la gorra a Leandro Paredes. ¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU December 20, 2022

ويشار إلى أن الحكومة الأرجنتينية أعلنت في وقت سابق منح إجازة رسمية الثلاثاء، حتى يتسنى للبلاد بأكملها "التعبير عن سعادتها الكبيرة بفوز المنتخب الوطني بكأس العالم".



في مشهد مهيب تجمع فيه الآلاف من الشعب الأرجنتيني للاحتفال بالبطولة الأهم في العالم.



وكان في استقبال البعثة، حافلة مخصصة ومكشوفة تقلهم للحتفاء بهم في شوارع العاصمة، وحرص نجوم المنتخب الأرجنتيني على ترديد أهازيج "التانغو" وسط فرحة عارمة.



وقاد ميسي منتخب الأرجنتين، لتحقيق ثالث لقب لها في تاريخها وأول لقب للنجم الأرجنتيني، بعد فوز التانغو على فرنسا بنهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بركلات الجزاء الترجيحية.

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