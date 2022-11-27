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الأحد، 27-11-2022 03:49 م

حارس بولندا يكشف عن خدعة مكنته من التصدي لركلة جزاء الدوسري

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الوكيل الإخباري - كشف حارس مرمى منتخب بولندا، فوتشيخ تشيزني، أن تصديه لركلة الجزاء التي نفذها النجم السعودي سالم الدوسري خلال مباراة منتخبي بلديهما أمس السبت، في مونديال قطر، لم يكن محض صدفة.

وخسرت السعودية المباراة التي جمعتها ببولندا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر، بهدفين دون رد، في لقاء شهد إضاعة الدوسري ركلة جزاء، تصدى لها تشيزني ببراعة.

وكشف تشيزني في تصريحات نقلتها صحيفة "فاكت" البولندية، سر تصديه لركلة جزاء الدوسري، حيث قال إنه كان يعلم طريقة النجم السعودي في تسديد الركلات.

وأضاف "إن الأمر كله يتعلق بتحليل فكر اللاعب مسدد الركلة".

وتابع: "أعلم أن اللاعب سالم الدوسري كان ينتظر تحركي، ومن ثم يسدد الكرة في الزاوية عكس الحركة".

وأتم تشيزني: "لذلك خدعته بخطوتي نحو الزاوية اليسرى، ثم رميت نفسي ناحية الزاوية الأخرى، وتمكنت من صد الكرة".

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب البولندي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن السعودية والأرجنتين، وثلاث نقاط عن المكسيك الرابعة.

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