حارس جديد على رادار تشيلسي

الوكيل الإخباري - يبحث تشيلسي عن مواصلة تدعيم صفوفه، إذ يرغب في ضم حارس مرمى جديد، بعد الميركاتو الشتوي المميز الذي حظي به مؤخرا.



وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يراقب تشيلسي، ديفيد رايا حارس برينتفورد، خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، ينتهي عقده مع فريقه في عام 2024.



ورفض رايا عرضين من برينتفورد لتجديد تعاقده، ويراقب تشيلسي وضعه عن قرب، تمهيدا للتعاقد معه.



يأتي هذا في الوقت الذي استعاد فيه الحارس كيبا مكانه في التشكيل الأساسي للبلوز من السنغالي إدوارد ميندي، إلا أن هناك شكوكا حول مستقبل الإسباني في قلعة ستامفورد بريدج.



بدوره رفض ميندي عرضا لتجديد تعاقده مع تشيلسي لستة أعوام في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليجذب رايا اهتمام البلوز الباحث عن التعاقد مع حارس مرمى يشغل المركز الأساسي للفريق خلال المرحلة المقبلة.



وأضافت الصحيفة البريطانية، أن رايا يجذب أنظار أيضا الثنائي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، مما يمهد لمنافسة ثلاثية مرتقبة في الصيف المقبل لضمه.

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