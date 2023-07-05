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الأربعاء، 05-07-2023 03:54 م

حارس سان جيرمان يغادر العناية المركزة

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الوكيل الإخباري - غادر الإسباني سيرجيو ريكو، حارس مرمى البديل باريس سان جرمان الفرنسي، العناية المركزة الأربعاء، فيما يواصل تعافيه من إصابة في الرأس بعد خروجه من غيبوبة، بحسب ما أفادت تقارير طبية.

وسيواصل الحارس البالغ من العمر 29 عاماً تلقّي العلاج في مستشفى "فيرجن ديل روسيو" في إشبيلية، حيث أُدخل في 28 آيار/مايو الماضي، بعد حادثة سقوطه عن صهوة جواد في مهرجان محلي.

وقال المستشفى في تقرير أرسله إلى وسائل إعلام "لقد خرج سيرخيو ريكو من وحدة العناية المركزة، حيث كان تحت المتابعة والمراقبة الدقيقة خلال الأسابيع الخمسة التي كان فيها تحت رعاية فريق العناية المركزة إلى جانب أخصائيين آخرين".

وأضاف أنه "اعتبارا من اليوم، نُقل إلى جناح في المستشفى، حيث سيستمر في تلقي الرعاية الطبية والتمريضية من فريق آخر من المتخصصين في المستشفى".

وكانت مصادر طبية أكدت الأسبوع الماضي، أن ريكو واعٍ ويتواصل مع محيطه بعد خروجه من غيبوبة.

وفاز ريكو بالدوري الأوروبي "يوروبا ليج" مرتين مع إشبيلية وانضم إلى سان جرمان بصفقة دائمة في 2020 بعد موسم على سبيل الإعارة.

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