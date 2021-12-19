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الأحد، 19-12-2021 07:41 م

حارس مرمى النشامى يرفض عرضا ماليزيا ويتلقى آخرا مميزا من السعودية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
نفى رائد الفاخوري ، والد حارس مرمى الوحدات والمنتخب الوطني عبد الله الفاخوري، انتقاله للدوري الماليزي ، كاشفا بتصريحات خاصة لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية عن تلقيه لعرض جيد ماليا إلا أن اللاعب قرر رفضه لأسباب فنية .اضافة اعلان


 

 

وكشف والد حارس منتخب النشامى عن تلقيه لعرض آخر من أحد أندية المقدمة بالدوري السعودي، والذي سيشارك في النسخة المقبلة بدوري أبطال اسيا، مبينا تركيز اللاعب على التعافي من الإصابة حيث يلتزم اللاعب بالوقت الحالي مع ناديه.



وينتهي عقد عبد الله الفاخوري مع الوحدات مع نهاية الموسم المقبل، إلا أنه يمتلك بندا يتيح له الإحتراف في حال تلقيه عقد يفوق الـ 150 ألف دولار ، على أن يحصل النادي الأخضر على 75 ألف دولار .

المصدر : ملاعب  

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