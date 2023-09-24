حارس منتخب الأردن في مواجهة نجوم الهلال السعودي

الوكيل الإخباري - وضعت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 نادي الهلال السعودي ضد نادي جبلين الذي يلعب له حارس المنتخب الوطني والفيصلي السابق يزيد ابو ليلى.



ووسط متابعة جماهيرية كبيرة سيواجه أبو ليلى نيمار ورفاقه غدا الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة حائل ضمن دور الـ 32 من البطولة.



وكان أبو ليلى قد جدد ، إعارته لنادي الجبلين السعودي ليمثله لموسم جديد، بعدما ذهب على سبيل الإعارة لمدة 4 أشهر، في الميركاتو الشتوي الماضي لنفس النادي.

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والجدير بالذكر ان الهلال هو حامل لقب النسخة الماضية، بعد أن فاز باللقب على حساب الوحدة بركلات الترجيح، وتشهد نسخة 2024 عودة الأهلي بعد غيابه في النسخة السابقة.

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