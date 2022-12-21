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الأربعاء، 21-12-2022 10:55 ص

حافلة منتخب الأرجنتين عالقة بين 5 ملايين شخص.. اللاعبون يستقلون طائرة مروحية

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الوكيل الإخباري -  احتشد نحو 5 ملايين شخص في الأرجنتينين بأشهر وأكبر ساحة بالعاصمة بوينس آيرس للاحتفال بمنتخبهم الوطني المتوج بكأس العالم لكرة القدم 2022 التي اختتمت في قطر.

واضطر لاعبو منتخب الأرجنتين إلى إلقاء التحية على ملايين الأرجنتينيين في بوينس آيرس من على متن طائرة مروحية، بعد أن تعذر عليهم ذلك على الأرض بسبب الحشود الضخمة من الجماهير التي ملأت شوارع العاصمة وجعلت سير الحافلة فيها مستحيلا.

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وذكرت تقارير صحفية محلية أن عدد الذين احتشدوا في قلب المدينة قد بلغ 4.8 ملايين شخص، وذلك في واحد من أكبر التجمعات عبر التاريخ.

 

 

وتوجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه قبل منتصف النهار بالتوقيت المحلي صوب تجمع المشجعين من أجل تحيتهم، لكن بعد 3 ساعات من المحاولة تبين لهم أن الوصول إلى قلب العاصمة أصبح أمرا مستحيلا.


وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم الرئاسة غابرييلا سيروتي في تغريدة على تويتر إن "أبطال العالم يحلقون فوق المسار المخطط بأكمله بطائرة مروحية، لأنه أصبح من المستحيل الاستمرار في الطريق البري".

 

ملاعب 

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