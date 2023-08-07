حالة غضب من صفقة مبابي.. وبرشلونة يكشف مفاجأة

الوكيل الإخباري - رد نادي برشلونة الإسباني على حالة الغضب التي شعر بها بعض لاعبيه، بسبب أنباء عن محاولة النادي الكتالوني التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، هذا الصيف.



وقالت تقارير فرنسية إن برشلونة عرض ثلاثة من لاعبيه وهم جافي ورافينيا وعثمان ديمبيلي، مقابل ضم مبابي في صفقة تبادلية.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شعر العديد من لاعبي برشلونة وعائلاتهم بغضب من إدارة الفريق الكتالوني، عقب انتشار الأنباء الخاصة بصفقة مبابي.



وأشارت إلى أن إدارة برشلونة نفت هذه الأنباء للاعبين، وأكدت أن باريس سان جيرمان هو من عرض مبابي على النادي الكتالوني، وليس العكس، في محاولة من الفريق الباريسي لعرقلة انتقال مهاجمه إلى ريال مدريد.



وكان نادي باريس سان جيرمان قد استبعد كليان مبابي من معسكر الفريق التحضيري للموسم، كما رفض انضمامه إلى التدريبات الجماعية قبل أيام من بداية الدوري الفرنسي، حتى يضغط عليه للرحيل هذا الصيف ويفسد خطته الخاصة بالانتقال مجانا إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.

اضافة اعلان

ملاعب