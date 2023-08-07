الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام يحقق بملابسات العثور على جثة شاب داخل منزله

تنظيم الطاقة تتلقى 4975 طلب ترخيص خلال النصف الأول من العام الحالي

السعودية تُعد عقوبات مغلظة على مقدمي خدمات الحج دون ترخيص

الخارجية الفلسطينية: تغييب إرادة السلام الدولية يفاقم جرائم الاحتلال ويهدد استقرار المنطقة

تعرّف على أغنى 5 عائلات في العالم - أسماء

مكافحة الفساد: توقيف موظف في أمانة عمّان بجنحة استثمار الوظيفة

الفيدرالي الأمريكي يعلن عن توقعاته لموعد خفض الفائدة

توقيع 12 اتفاقية بين الأردن ومصر

بدء الحملة الوطنية للتطعيم في الأردن

المملكة على موعد مع موجة حر جديدة

الإثنين، 07-08-2023 01:34 م

حالة غضب من صفقة مبابي.. وبرشلونة يكشف مفاجأة

8202379853457462355


الوكيل الإخباري -  رد نادي برشلونة الإسباني على حالة الغضب التي شعر بها بعض لاعبيه، بسبب أنباء عن محاولة النادي الكتالوني التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وقالت تقارير فرنسية إن برشلونة عرض ثلاثة من لاعبيه وهم جافي ورافينيا وعثمان ديمبيلي، مقابل ضم مبابي في صفقة تبادلية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شعر العديد من لاعبي برشلونة وعائلاتهم بغضب من إدارة الفريق الكتالوني، عقب انتشار الأنباء الخاصة بصفقة مبابي.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة نفت هذه الأنباء للاعبين، وأكدت أن باريس سان جيرمان هو من عرض مبابي على النادي الكتالوني، وليس العكس، في محاولة من الفريق الباريسي لعرقلة انتقال مهاجمه إلى ريال مدريد.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد استبعد كليان مبابي من معسكر الفريق التحضيري للموسم، كما رفض انضمامه إلى التدريبات الجماعية قبل أيام من بداية الدوري الفرنسي، حتى يضغط عليه للرحيل هذا الصيف ويفسد خطته الخاصة بالانتقال مجانا إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820237125340488743161

قرار صارم من باريس ضد مبابي

820237123419307917509

حوامدة يعلن موقفه من مشاركة الوحدات في ملحق أبطال آسيا

8202379228346993512

بيان رسمي.. بايرن ميونخ يرد على اتهامات مستشار ساديو ماني

82023792814638288007

عملاق سعودي يغري صلاح براتب خيالي

820236153337189373325

برشلونة يفاجئ ديمبلي

820236143917805962018

اجتماع عاجل من تشافي لمعالجة عواقب صفقة مبابي

أخبار متعلقة
820235114141720053624 (1)

برشلونة يبرهن للزلزولي على وضعه الحقيقي

7202312111514215661661

برشلونة يتفق مع بديل بوسكيتس

7202312102658605320468

رئيس برشلونة يكذّب ميسي

72023111548222727526

شاهد.. إبراهيم دياز يسجل هدفا عالميا في تدريبات ريال مدريد

72023109758257913984

ليفاندوفسكي يرد على عرض مغر من الدوري السعودي

7202399417932921782

بعد جولر.. الريال يزعج برشلونة في صفقة جديدة