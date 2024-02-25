الأحد 25-02-2024
الوكيل الاخباري
 

توجيهات من مدير الأمن العام اليوم الاحد

بدء دورة صحفية تأسيسية في "بترا" لطلبة جامعة الزرقاء

التزام بلدية الزرقاء بمؤشر النزاهة الوطني يرفد خزينتها بملايين الدنانير - وثيقة

مصادر مصرية مطلعة تكشف الخطوة التالية بعد اجتماعات باريس بشأن غزة

إدارية النواب تطالب بصرف الرواتب المتأخرة لصالح متقاعدين عسكريين

7 شهداء في قصف الاحتلال لحي الزيتون

شهيد وإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي للقرارة

جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى ناصر

الأردنية بالمركز 498 عالمياً بين افضل 500 جامعة على تصنيف "كيو إس" لعام 2024

الصفدي: مستمرون بالضغط لإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى غزة

الأحد، 25-02-2024 03:38 م

حالة وفاة تنقذ مبابي من غضب ألتراس باريس

2202425115044555786222


الوكيل الإخباري - تنتظر الفرنسي كيليان مبابي، نجم سان جيرمان، أحداثا مثيرة في المباريات المتبقية لباريس على ملعب "حديقة الأمراء" حتى نهاية الموسم.

وذكرت تقارير بأن مبابي أبلغ إدارة سان جيرمان بقرار رحيله مجانا في نهاية الموسم الجاري، ثم وقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد حتى 2029.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، سيخوض مبابي، اليوم، أول مباراة له على "حديقة الأمراء" عقب أنباء توقيعه مع ريال مدريد.

وأشارت إلى أن ألتراس باريس لن يطلقوا الصافرات اليوم ضد مبابي في مباراة رين بالجولة ال23 من الدوري الفرنسي.

ويعود ذلك إلى رغبة الجمهور في عدم تثبيط عزيمة كيليان مبابي في هذه اللحظة الحاسمة من الموسم، بالإضافة إلى تفضيلهم التركيز على التكريم الذي سيتم لأرتور خورخي، مدرب باريس السابق، الذي توفي يوم الخميس الماضي.

وذكرت العديد من التقارير أن ناصر الخليفي، رئيس باريس، يعلم أن مبابي اتفق بالفعل على شروط انتقاله إلى صفوف ريال مدريد. 

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202425115345267877183

نجم النصر السابق ينصح المدافعين بشأن كريستيانو

2202425113658448670333

صدام قوي بين السعودية والأردن بتصفيات السلة الآسيوية

220242511333258334852

موعد مواجهة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

220242511231472200565

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

220242511229507678378

برشلونة يفتش عن ثغرة إدارية لضم صفقة صيفية

2202425105830864045741

الكشف عن كواليس جديدة في أزمة مباراة الأهلي والطائي

أخبار متعلقة
2202424133439353695207

الكشف عن رسالة بيريز لفايزة العماري

2202422111426479262050

صلاح يفوق 3 حلول في أجندة باريس لتعويض مبابي

2202418114856242732049

ريال مدريد ضيفاً على رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

220241895428119131652

نيمار يسخر من ريال مدريد عبر الهلال السعودي

2202417131254837253826

أتلتيكو مدريد يواجه لاس بالماس بالدوري الإسباني

220241711843726085145

مبابي يبلغ ريال مدريد بقراره