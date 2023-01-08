حبيب نورمحمدوف يترك عالم الفنون القتالية المختلطة نهائيا

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن مصادر عدة، أن البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، الروسي حبيب نورمحمدوف، سيترك هذا المجال بشكل كامل.



وأشارت تقارير صحفية محلية أن حبيب نورمحمدوف سيبتعد تماما عن عالم الفنون القتالية المختلطة "MMA"، بما في ذلك تنظيم النزالات ومهنة التدريب وكل شيء آخر يتعلق باللعبة، كما لا يدور الحديث عن الدخول في عالم السياسة أيضا، ويمكث البطل السابق حاليا في منزله بجمهورية داغستان.



وكان نورمحمدوف، قد استحوذ على اتحاد "Gorilla Fighting Championship" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، قبل عامين، وبدأ بالترويج له تحت العلامة التجارية "Eagle FC"، كما استمر أيضا على خطى والده الرحل، في التدريب وقاد مواطنيه إسلام ماخاتشيف وعثمان نورماغوميدوف إلى الفوز بلقبي "UFC" و"Bellator" على الترتيب.

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يذكر أن حبيب نورمحمدوف (33 عاما) أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي، يوم السبت 24 أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، بعد أن حقق 29 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة.



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