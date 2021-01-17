الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 01:17 م

حبيب نور محمدوف ينوي التراجع عن الاعتزال .. فيديو

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الوكيل الإخباري _ اعترف الروسي حبيب نور محمدوف بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة بإمكانية استئناف مسيرته بعد النزال المرتقب بين الإيرلندي كونور ماكغريغور، ومتحديه الأمريكي داستن بوارييه.

تم الإعلان عن ذلك على الهواء على قناة ABC TV من قبل رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي دانا وايت.

والتقى حبيب ووايت الجمعة الفائت في جزيرة القتال في أبو ظبي، حيث ناقشا إمكانية استئناف مسيرة المقاتل الروسي ضمن حلبات المنافسة.


وتحدث وايت: "حبيب قال إنه سيشاهد نزالين خفيفين في بطولة UFC 257
تجمع بين النيوزيلندي دان هووكر والأمريكي ميخائيل شاندلير، إضافة لمواجهة ماكغريغور وبوارييه".

وتابع: "وإذا أظهر هؤلاء المقاتلون شيئا مثيرا وجعلوه يرغب بالقتال، فسيعود حبيب". 

ومن المقرر أن يقام النزال "الثأري" المرتقب بين الإيرلندي ماكغريغور، ومتحديه الأمريكي بوارييه، يوم 23 يناير 2021، في أبوظبي، ضمن بطولة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف أعلن اعتزله عن عمر 32 عاما، بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، ليحافظ "النسر" الروسي على لقبه بطلا لمنظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، محققا انتصاره الـ29 خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

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المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

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