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الخميس، 26-01-2023 02:55 م

حجازي وحامد يواجهان رونالدو بقمة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي

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الوكيل الإخباري - مواجهة نارية تجمع اتحاد جدة مع نظيره النصر التاسعة مساء اليوم، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي للموسم الحالى 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

الاتحاد ضد النصر

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وسيكون أحمد حجازي وطارق حامد نجمي اتحاد جدة والمنتخب الوطني، على موعد مع مواجهة نارية ضد النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو خلال ساعات، بعدما بدأ البرتغالى رسميًا مشواره مع الفريق الملقب بالعالمى، بعد انضمامه في صفقة مدوية يحصل بموجبها نجم مانشستر يونايتد السابق على حوالي 200 مليون يورو راتبًا سنويًا.
 
ويلتقي اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه الثنائي حجازي وطارق حامد، مع النصر ، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أن يلتقي الفائز في هذا اللقاء مع الفائز من الهلال والفيحاء طرفي نصف النهائي الآخر.
 
واعتمد الاتحاد السعودي بطولة كأس السوبر بإقامتها بين 4 فرق، حيث سيلتقي فريق اتحاد جدة والمحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد أمام النصر، فيما يلعب الهلال أمام الفيحاء.
 
وستشهد مباراة النصر والاتحاد الصدام الأول للثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا الاتحاد ضد كريستيانو رونالدو نجم النصر.
 
وأكدت بوابة سعودي أن تذاكر المباراة بيعت بالكامل والتي تبلغ 60 ألف تذكرة.
 
وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء، وسيلعب الفائزان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.
 
وفاز النصر على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.
 
ويعتلي النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال الوصيف 32، ونقطتين عن الاتحاد الثالث برصيد 31 نقطة.
 
ويجمع كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ووصيفه، وبطل الدوري السعودي للمحترفين، ووصيفه،  وتوج الهلال ببطولة النسخة الماضية بعد فوزه بركلات الترجيح على الفيصلي 4-3.
 
وتلقى البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة أخبارا سارة بعودة الثنائي عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي لصفوف الفريق بعد الشفاء من الإصابة، قبل مباراة الفريق المرتقبة ضد النصر اليوم.
 
وعينت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الهولندي داني ماكلي، لقيادة مباراة الاتحاد والنصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بملعب الملك فهد الدولي.
 
ويأتى تشكيل النصر المتوقع لمواجهة اتحاد جدة في كأس السوبر السعودي كتالي:
 
حراسة المرمى: نواف العقيدي
 
الدفاع: علي لاجامي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام
 
الوسط: عبد المجيدالصلهيم، عبدالرحمن الغريب، عبدالله الخيبري
 
الهجوم: أندرسون تاليسكا، مارتينيز، كرستيانو رونالدو
 
فيما يأتي تشكيل الاتحاد المتوقع أمام النصر كالاتى: 
 
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.
 
الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي.
 
 الوسط: طارق حامد، ايجور كورونادو ، عبد العزيز البيشي.
 
الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو، هيلدر كوستا.

 

 

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