حدث إيطالي غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - أسدل الستار على منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، عقب فوز ريال مدريد ونابولي على ليفربول وآينتراخت فرانكفورت.



وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة بإحصائيات كرة القدم، أن الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، يشهد تواجد 4 مدربين إيطاليين، للمرة الأولى في نسخة واحدة بتاريخ البطولة.



ويتواجد كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، سيموني إنزاغي (إنتر)، ستيفانو بيولي (ميلان) ولوتشيانو سباليتي (نابولي).



وأضافت أن 3 فرق إيطالية وصلت للدور ربع النهائي من دوري الأبطال في موسم واحد، لأول مرة منذ موسم 2005-2006، عندما تأهل اليوفي وميلان وإنتر آنذاك.



وحقق نابولي انتصارا عريضا على فرانكفورت بنتيجة (5-0) بمجموع المباراتين.

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