الأربعاء 30-11-2022
الوكيل الاخباري

الأشغال المؤقتة 7 سنوات لشخص تاجر بأعضاء بشرية أردنية

نحو 930 ألف م3 خزنتها السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال 24 ساعة

تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول عند صفر

الأرصاد: الباقورة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 48 ساعة

وزير السياحة يلتقي نظيره السعودي في الرياض

جامعة آل البيت: العقوبات ستصل لحد الفصل!

مالية النواب تتبنى مطالب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

توقعات بإقبال مضاعف على الكافيهات والمقاهي مع بدء دور الـ 16 لكأس العالم

حماية المستهلك تحذر من ارتفاع أسعار المدافئ في الشتاء

المركزي يحذر المواطنين من منصات مالية إلكترونية تدعي الربح السريع

الأربعاء، 30-11-2022 11:30 ص

حدث تاريخي.. لأول طاقم تحكيم نسائي خالص يقود مباريات كأس العالم للرجال

11202230111339754798714


الوكيل الإخباري - لأول مرة في تاريخ كرة القدم، يتم تعيين حكمة لإدارة مباراة في المونديال، وستصبح الفرنسية ستيفاني فرابار أول حكمة تقود مباراة للرجال في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وتم تعيين فرابار لقيادة مباراة ألمانيا وكوستاريكا المقررة الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الخامسة في مونديال قطر، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي "فيفا".

وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي (حكم الساحة) لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول إمرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

اضافة اعلان


وأدرجت فرابار والرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكما اختارهم فيفا لمونديال قطر .

واختيرت حكمات الساحة الثلاث بالإضافة إلى الحكمات المساعدات، وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأمريكية كاثرين نيسبيت، بعد أن أثبتن أنفسهن في لعبة الرجال.

بالنسبة إلى فرابار البالغة 38 عاما بدا اختيارها لكأس العالم بمثابة الخطوة المنطقية التالية، بعد الصعود السريع لها في مجال التحكيم على أعلى مستوى في أوروبا.

فكانت أول إمرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عام 2019، وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في بلدها الأم.

وأدارت فرابار أيضا نهائي الكأس السوبر الأوروبي 2019 بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، قبل أن تقود مباريات في دوري أبطال أوروبا عام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.

وعينت فرابار كحكم رابع خلال مونديال قطر في مباراتي المكسيك وبولندا، والبرتغال وغانا ضمن منافسات دور المجموعات.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120223013723838679749 (1)

أول تعليق لمدرب منتخب قطر بعد خروج "العنابي" بخفي حنين من المونديال

11202230113653672677295

السعودية توضح حقيقة العرض المشترك مع مصر واليونان لاستضافة مونديال 2030

112022309847894951697

تعرّف على سيناريوهات تأهل منتخب السعودية إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022

1120223092425215066234

مسافر عبر الزمن يكشف هوية الفائز بلقب مونديال قطر 2022!

1120223095538948804672

التشكيلة المتوقعة للأخضر السعودي أمام المكسيك

1120223010817699470808

مونديال قطر2022.. المجموعة الأولى والثانية تبوحان بأسرارهما

أخبار متعلقة
63804e9e4236041f4f2b2401

إنهاء المؤتمر الصحفي لمهاجم فرنسا بشكل مفاجئ

1120222113555751720442

من هو غانم المفتاح الذي افتتح مونديال قطر بتلاوة القرآن الكريم؟

11202219121654208081553

جدول مواعيد مباريات دور المجموعات في مونديال قطر

11202214162033730464802

إيتو يتوقع تأهل الكاميرون والمغرب لنهائي مونديال قطر

11202299253157280270

مفاجأة.. FIFA 23 تتوقع هوية الفائز بكأس العالم

1120222112753630277807

السنغال تحمل أفضل آمال أفريقيا في كأس العالم 2022