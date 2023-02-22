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الأربعاء، 22-02-2023 02:28 م

حدث تاريخي لليفربول بعد سقوطه المدوي أمام الريال

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الوكيل الإخباري -  تلقت آمال فريق ليفربول في التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا ضربة موجعة، عقب خسارته القاسية، الثلاثاء، 2-5، أمام ضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

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وتسببت تلك الهزيمة المدوية في تعرض الفريق العريق لحدث تاريخي خلال مسيرته الطويلة في بطولات الأندية الأوروبية.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ ليفربول، التي يخسر فيها مباراة الذهاب على أرضه بالأدوار الإقصائية لإحدى المسابقات الأوروبية، أمام فريق من خارج إنجلترا.

وأشار يويفا إلى أن الخسارتين السابقتين اللتين تعرض لهما ليفربول في ملعب آنفيلد في ذهاب أي من البطولات القارية كانت على يد منافسين محليين: أمام ليدز يونايتد بالدور قبل النهائي لمسابقة كأس المعارض بين المدن موسم 1970-1971، وضد تشيلسي بدور الثمانية لدوري الأبطال 2008-2009.

 

 

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