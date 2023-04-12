حرمان الرجاء المغربي من جماهيره

الوكيل الإخباري - قررت السلطات المغربية في مدينة أكادير إقامة مباراة الرجاء البيضاوي ضد فريق حسنية أكادير بدون حضور الجماهير في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العرش المغربي.



وتقرر إقامة المباراة بدون الجماهير، لتفادي تكرار أحداث الشغب التي وقعت قبل أيام بين الفريقين في الدوري. ويستعد الرجاء المغربي لمواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.



وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 22 من شهر أبريل/نيسان الجاري على ستاد القاهرة الدولي.



بينما تقام مباراة الإياب، يوم 29 من نفس الشهر على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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