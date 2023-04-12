الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

هام من الإفتاء حول مقدار زكاة الفطر وفدية الصيام

1,8 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2023

السياحة تطلق المرحلة الثالثة من مشروع "إصلاح منظومة التراخيص"

5 نواب يحوّلون أسئلة رقابية موجهة للحكومة إلى استجوابات

ارتفاع عدد زوار مأدبا 235% خلال الربع الأول من العام الحالي

التضخم في أميركا يواصل التراجع للشهر التاسع على التوالي

السياحة تطلق المرحلة الثالثة من مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي

لون السماء تحول للبرتقالي بعد موجه غبار كثيفة على حدود المدورة - فيديو

الاحتلال يعتقل 650 مقدسيا منذ بداية نيسان

الأمطار تغلق شارع الـ 40 في الشونة الجنوبية -صور

الأربعاء، 12-04-2023 03:32 م

حرمان الرجاء المغربي من جماهيره

420231210385429092753


الوكيل الإخباري -  قررت السلطات المغربية في مدينة أكادير إقامة مباراة الرجاء البيضاوي ضد فريق حسنية أكادير بدون حضور الجماهير في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العرش المغربي.

وتقرر إقامة المباراة بدون الجماهير، لتفادي تكرار أحداث الشغب التي وقعت قبل أيام بين الفريقين في الدوري. ويستعد الرجاء المغربي لمواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 22 من شهر أبريل/نيسان الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

بينما تقام مباراة الإياب، يوم 29 من نفس الشهر على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
420231211306995446680

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

420231210635737042580

محمد الشناوي يكشف سر الفوز بكأس مصر

4202312102519692180629

سجن قائد موناكو وسام بن يدر 6 أشهر

42023129565774616055

تشوكويزي يختار ريال مدريد

4202311225728644224097

تعديل موعد مباراة آرسنال وتشيلسي بطلب من الشرطة

420231123915286681623

بيع حذاء مايكل جوردان بمليوني دولار

أخبار متعلقة
3202316101633667145690

بنزيما يلاحق رونالدو وميسي في قائمة الأساطير

320231684310378161422

قائمة أفضل الهدافين بعد دور الـ 16 لدوري الأبطال

320231684722235191888

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري الأبطال وموعد القرعة

3202315233838195265177

تصريح صادم من نجم النصر السابق حول رونالدو

320231691032481727179

بعد إثارته للقلق.. بنزيما يحسم موقفه من الكلاسيكو

320231693640162339715

حدث إيطالي غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا