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الثلاثاء، 17-05-2022 03:48 م

حرمان رئيس نادي مغير السرحان من مرافقة فريقه لـ 6 مباريات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم إيقاف رئيس نادي مغير السرحان عبدالله مقداد السرحان (6) مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (2500) دينار، على خلفية تجاوزات رافقت حضوره لمباراة الفيصلي والحسين إربد بدوري المحترفين.


 



وحسب القرار الصادر عن اللجنة لا يسمح لرئيس النادي بالتواجد داخل الملعب وغرف الغيار والمنصة الرسمية اثناء فترة الإيقاف عملا باحكام المواد (78) و (87/1) من اللائحة التاديبية.

كما قررت اللجنة التأديبية تغريم نادي الصريح مبلغ (200) دينار عملا باحكام المادة (53) من اللائحة التاديبية والمادة (29/2/3/1) من لائحة البطولات على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الصريح ومغير السرحان .

وكان الفريقان قد تواجها لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين، وانتهت المواجهة بفوز الصريح بهدفين لهدف، إلا أنها شهدت الكثير من المناوشات .

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المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

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