حرمان ريال مدريد من جماهيره على ملعب ألفريدو دي ستيفانو

الوكيل الاخباري-

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أبلغ المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بعدم إمكانية حضور الجماهير في مباريات دوري أبطال أوروبا في مدريد بسبب الحالة الوبائية في المدينة واستمرار انتشار فيروس كورونا.ويشكل القرار ضربة لقطبي المدينة، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المشاركين في دوري أبطال أوروبا، واللذين سيلعبان دون جمهور طيلة مباريات دوري المجموعات.وذكر موقع ”ديفنسا سنترال“ أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يتفاوض مع النجم البرازيلي السابق رونالدو، رئيس بلد الوليد، لاستغلال ملعب نيوفو جوسي زورييلا، في مباريات دوري الأبطال أيضا، بعد أن اختاره سابقا كملعب بديل في الدوري الإسباني.