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الثلاثاء، 25-05-2021 04:54 م

حسابات الفيصلي في حال (الفوز - التعادل- الخسارة) بالجولة الأخيرة

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الوكيل الإخباري - أنس عشا - انهى فريق الفيصلي الجولة الثانية من مبارايات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي، والتي تقام على ستاد عمان الدولي بنظام البطولة المجمعة في بلد واحد، نظرا للظروف الوبائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القارة الصفراء.
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الفيصلي يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة "6 نقاط" من فوز على الأمعري الفلسطيني بهدفين دون رد، وفوز على تشرين السوري بهدف نظيف ، فيما يأتي الكويتي وصيفا "4" نقاط، يليه تشرين بنقطة والأمعري بدون نقاط.

 

ويدخل الفيصلي للمباراة الأخيرة أمام الكويت بحسابات واضحة وغير معقدة، وهي كالتالي :

 

- الفوز أو التعادل = تأهل الفيصلي للدور القادم متصدرا للمجموعة .

 

- الخسارة = سيحل الفيصلي وصيفا وسيدخل حسابات التأهل كأفضل فريق ثاني، حيث سيخصم منه "3" نقاط نتيجة فوزه على أخير المجموعة والذي سيكون الأمعري أو تشرين .

 




 

 


 

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