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الثلاثاء، 20-02-2024 02:21 م

حسام حسن مدرب الفراعنة يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

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الوكيل الإ|خباري -  تعرض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بكرة القدم، لوعكة صحية مفاجئة، عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت في الدوري المحلي، الاثنين.

و تم نقل حسام حسن لأحد المستشفيات المحلية وتم تعليق محاليل له، قبل أن يخرج من المستشفى فجر اليوم الثلاثاء.

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وكان تواجد حسام حسن، وجهازه المعاون في مباراة الزمالك والإسماعيلي باستاد الإسماعيليه والتي انتهت بالتعادل السلبي، من أجل متابعة عدد من اللاعبين قبل انطلاق معسكر المنتخب يوم 13 مارس المقبل، استعدادا للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من من 22 حتى 26 من ذات الشهر.

وتولى حسام حسن، تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

وفي سياق أخر، قال عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات باتحاد الكرة: "حسام حسن طلب الحصول على أسبوع مع اللاعبين قبل التوقف الدولي في مارس المقبل، وبالتالي لا أحد سيتأخر على مطالبه، مشيرا إلى أنه بدأ في عمل تصور حتى الجولة الثلاثين من الدوري، وتم تقديمها منذ ساعات إلى أحمد دياب، من أجل الحصول على الموافقات الأمنية عليها، ويوم 12 مارس، سيكون آخر مباراة لكل الأندية".

 

ملاعب 

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