حسام حسن يعلن موقف محمد صلاح من الانضمام للفراعنة

الوكيل الإخباري - نفى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وجود أزمة مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ 31 عاما من أفضل اللاعبين حول العالم.



ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر خلال شهر يونيو المقبل من أجل خوض مواجهات تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



ونقلت وكالة الأنباء المصرية تصريحات حسام حسن، على هامش جلسة جمعت مدرب منتخب "الفراعنة" مع الصحفيين.



وقال حسام حسن: "لا توجد أزمة بيني وبين صلاح، ونتواصل معه بشكل طبيعي، هو واحد من أفضل اللاعبين حول العالم، وهذه حقيقة لا تقبل النقاش".



ومن المقرر أن يتواجد نجم "الريدز" في معسكر منتخب بلاده في يونيو المقبل، لخوض مواجهتين أمام منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وتابع حسام حسن، قائلا: "تصفيات المونديال ليست سهلة كما يتحدث البعض، وخريطة الكرة الإفريقية تغيرت كثيرا، والكل تابع نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، ومستوى كل المنتخبات أصبح مرتفعا، أرفض تماما تهيئة الرأي العام بأن منتخبنا حسم تأهله للمونديال".



وأكمل: "منتخب مصر يملك 8 لاعبين محترفين فقط، في الوقت الذي يضم فيه منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبا محترفا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، الكرة المصرية تواجه حاليا صعوبات عديدة".



وواصل حسام حسن: "هناك ضيق وقت للتجهيز للمباراتين، وموعد الأجندة الدولية لن يسمح لنا بالإعداد الجيد"، لافتًا أنه قد طلب بدء المعسكر قبل 4 أيام من موعد الأجندة الدولية.



ويتصدر منتخب مصر مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 المقررة نهائياتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، برصيد ست نقاط من فوزين على ضيفته جيبوتي (6-0) ومضيفه سيراليون (2-0).



ويلتقي "الفراعنة" في التوقف الدولي المقبل مع بوركينا فاسو (4 نقاط) بالقاهرة في السادس من يونيو في الجولة الثالثة ثم خارج أرضه مع غينيا بيساو (4 نقاط) بعدها بأربعة أيام ضمن الجولة الرابعة وتضم المجموعة أيضا منتخب إثيوبيا.

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