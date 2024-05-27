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الإثنين، 27-05-2024 03:44 م

حسام حسن يفجر مفاجآت في قائمة منتخب مصر

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الوكيل الإخباري - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مساء الأحد تشكيلة الفريق لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، والمفاجأة كانت استبعاد 5 لاعبين من القائمة المستدعاة للمعسكر اعتبارا من 28 مايو الجاري.

وتم استبعاد كل من: عمر كمال عبد الواحد، نجم الأهلي، وعماد نبيل "دونغا"، وعمر جابر، وحسام عبد المجيد، نجوم الزمالك، وسام مرسي، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي.

وقاد سام مرسي فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب "التشامبيون شيب"، ليصبح أول مصري يحقق هذا الإنجاز وهو قائد للفريق.

وذكرت تقارير سابقة، أن حسام حسن يرفض ضم سام مرسي، بسبب عدم اقتناع الجهاز الفني بأنه يستطيع خطف مركز أساسي داخل تشكيل المنتخب الأول.

فيما علق الإعلامي أحمد حسام "ميدو" على استبعاد عمر جابر، نجم الزمالك، من قائمة المنتخب قائلا: "عمر جابر تعرض للظلم وكان يستحق الانضمام للمنتخب، اللاعب قدم موسما جيدا للغاية مع الزمالك".

كما عبر شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق عن رأيه في اختيارات حسام حسن لقائمة الفراعنة، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "غياب عمر كمال عبد الواحد، لاعب خط وسط النادي الأهلي عن قائمة منتخب مصر أمر غريب ولا أعرف السر وراء استبعاده".

وأكد استغرابه من عدم ضم عمر جابر أيضا لمنتخب مصر، فهو يظهر بمستوى متميز مع الزمالك وكان يستحق التواجد في معسكر الفراعنة.
 
تشكيلة المنتخب المصري:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، مصطفي شوبير (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)، المهدي سليمان (الاتحاد السكندري).

- الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي)، رامي ربيعة (الأهلي)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا)، محمد هاني (الأهلي)، أكرم توفيق (الأهلي)، محمد حمدي (بيراميدز) أحمد فتوح (الزمالك).

- الوسط: مروان عطية (الأهلي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، أحمد نبيل (الأهلي)، إمام عاشور (الأهلي)، أحمد سيد (الزمالك)، ناصر ماهر (الزمالك).

- الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، مصطفي فتحي (بيراميدز)، محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)، مصطفي محمد (نانت الفرنسي)، محمد الشامي (المصري)، أحمد أمين (إنبي)، محمد شريف (الخليج السعودي).

وتقام المباراتان لمنتخب الفراعنة" أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي الـ6 والـ10 من يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات مصر، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وجيبوتي، وسيراليون.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة حاليا بست نقاط، بالفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.

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