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الثلاثاء، 01-08-2023 04:12 م

حسم الأمر.. مبابي ينهي آمال باريس سان جيرمان

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الوكيل الإخباري - تأكد عدم تجديد عقد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، لتعاقده مع نادي باريس سان جيرمان لفترة أطول بعد صيف 2024.

وسبق لمبابي تجديد تعاقده مع العملاق الباريسي في صيف 2022 الماضي بعقد يمتد لمدة موسمين بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم ثالث لكن بعد موافقة من اللاعب نفسه.

ووفقا للصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، فإنه تأكد انتهاء العلاقة بين النجم الفرنسي وفريقه الباريسي في صيف 2024 عقب انتهاء صلاحية خيار التمديد لموسم ثالث.

وقال الصحفي الإيطالي أن خيار التمديد للموسم الثالث في عقد مبابي كان يمكن تفعيله حتى 31 يوليو من عام 2023 الجاري، مما يعني أن مبابي لن يجدد عقده مع الفريق كما أعلن من قبل.

وأعلن مبابي سابقا في بداية الصيف عن نيته عدم تفعيل خيار تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، لتنشب مؤخرا بعض الخلافات بين إدارة النادي والنجم الفرنسي.

مما جعل إدارة النادي الباريسي تتخذ قرار استبعاد اللاعب من المعسكر التحضيري للموسم الجديد وعرضه للبيع في صيف 2023 الجاري تجنبا لخسارته بشكل مجاني في صيف 2024.

وشارك مبابي البالغ 24 عاما مع العملاق الباريسي في 43 مباراة خلال الموسم المنقضي في جميع المسابقات ونجح في تسجيل 41 هدفا وصنع 10 أخرين.

ونجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع النادي الباريسي، بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم.

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