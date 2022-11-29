حسم عودة بنزيما للمشاركة مع فرنسا في كأس العالم

الوكيل الاخباري - رأى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب أن كريم بنزيمة الذي يغيب عن مونديال قطر 2022 بداعي الإصابة “لا يشغل باله” كثيرا بعد بث شريط فيديو يظهر وصول مهاجم ريال مدريد إلى جزيرة ريونيون لقضاء إجازة، مؤكدا بأنه يهتم فقط باللاعبين الـ24 المتواجدين في صفوف المنتخب.



ولا شك بأن تواجد بنزيمة في جزيرة ريوينون يضعف من إمكانية عودته إلى تدريبات ريال مدريد، الخميس، كما أعلنت بعض وسائل الإعلام الاسبانية، الإثنين، وربما عودته لاحقا للالتحاق بصفوف منتخب فرنسا خلال المونديال الحالي.



وأعلن الاتحاد الفرنسي انسحاب بنزيمة بسبب إصابة عضلية عشية المباراة الافتتاحية لكأس العالم.



ووصل بنزيمة صباح الثلاثاء إلى جزيرة ريونيون حوالي الساعة 9:20 بالتوقيت المحلي بحسب ما أكد مراسل وكالة فرانس برس.

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