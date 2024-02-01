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الخميس، 01-02-2024 03:55 م

حسم موقف رونالدو من مواجهة ميسي المنتظرة الليلة

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الوكيل الإخباري - تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه النصر السعودي ضد إنتر ميامي الأمريكي التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "المملكة أرينا".

ويستعد النصر لمواجهة إنتر ميامي بقيادة نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ثاني مباريات الدورة الودية الثلاثية التي تجمع بين "العالمي" والهلال وإنتر ميامي على الترتيب.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن رونالدو سيغيب عن مواجهة النصر وإنتر ميامي اليوم لعدم وصوله إلى الجاهزية الكاملة بعد إصابته بتمزق في عضلة الساق.

وقال مدرب النصر لويس كاسترو أمس الأربعاء، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة:"إن رونالدو لن يلعب في المباراة الودية لأنه لم يكن لائقا بما يكفي للتدريب مع الفريق ولا يمكنه المشاركة إلا في التدريبات الفردية".

واكتفى الدون خلال الفترة الماضية بأداء تدريبات تأهيلية بعد تعرضه لإصابة في القدم، تسببت في إلغاء مباريات الفريق الودية التي كان من المقرر إقامتها في جولة الصين.

وخسر إنتر ميامي مباراته الأولى في موسم كأس الرياض 2024، الاثنين الفائت بنتيجة 3-4 على يد الهلال، ومن المقرر أن يلتقي الهلال والنصر في آخر المباريات يوم الخميس الـ8 من فبراير القادم.

والتقى ميسي ورونالدو تاريخيا في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني و6 في كأس السوبر، فضلًا عن مباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.

حقق ميسي فيها 20 انتصارا مقابل فوز رونالدو في 13 مباراة، أما التعادل فسيطر على 6 مواجهات بينهما.

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