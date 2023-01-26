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الخميس، 26-01-2023 04:31 م

حسم موقف ميسي من انطلاقة الدور الثاني في فرنسا

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الوكيل الإخباري - حسم كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، موقف ليونيل ميسي، نجم الفريق، من المشاركة في مباراة ريمس، بانطلاقة الدور الثاني من الدوري الفرنسي، يوم الأحد المقبل.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي انتظم في تدريبات بي إس جي، يوم الأربعاء، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها، وإعفائه من مواجهة بايي دو كاسيل، في كأس فرنسا.

وأشارت إلى أن (ليو) أعلن جاهزيته البدنية والفنية قبل 4 أيام من مواجهة ريمس، في ملعب حديقة الأمراء.

كما اطمأن جالتيه أيضا على جاهزية لاعب الوسط الإيطالي، ماركو فيراتي، الذي تعافى من إصابة في عضلة الفخذ، أبعدته عن الفريق لمدة أسبوعين.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن مواجهة ريمس، تبقى اختبارا حذرا للغاية لسان جيرمان لأكثر من سبب، أولها أن الفريق تعثر بالخسارة أمام رين، في مباراة الجولة الماضية.

وختمت "كما يجب على نجوم باريس الانتباه جيدا، لأن فريق ريمس، نجح في انتزاع نقطة بعد التعادل السلبي في مباراة الدور الأول".

ويعتلي العملاق الباريسي صدارة الليج وان برصيد 47 نقطة، بينما يقبع ريمس في المركز 11 برصيد 25 نقطة، قبل مباراة الفريقين في الجولة 20.

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