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الإثنين، 25-09-2023 12:33 م

حسونة الشيخ ينضم للجهاز الفني لمنتخب السيدات

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الوكيل الإخباري -  انضم المدرب حسونة الشيخ للجهاز الفني لمنتخب السيدات، الذي يقوده المدرب ماهر أبو هنطش.

وبدأ المنتخب الوطني ، الاحد ، تدريباته على ملعب البولو، استعدادا لخوض مبارتين وديتين أمام هونغ كونغ خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكان الشيخ في الجهاز الفني المعاون لمنتخب "النشامى" مع المدرب العراقي عدنان حمد، قبل أن يشرف على تدريب الفيصلي لفترة مؤقتة مؤخرا، ليتسلم حاليا مهمة مساعد المدرب مع منتخب السيدات. 

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