حصاد الجولة الثانية من دوري السلة ،، الوحدات والأهلي في الصدارة

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

شهدت نهاية عام 2021، ختام الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة السلة "CFI" بفوز كبير للوحدات على الأرثوذكسي، وانتصارات مثيرة للأهلي والجبيهة على كفريوبا والجليل تواليا، في المباريات التي أقيمت يومي الخميس والجمعة على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب .





وجاء فوز الأهلي على كفريوبا بنتيجة 91/77 في مباراة تألق فيها جوردان دسوقي مسجلا 25 نقطة، 5 متابعات تحت السلة و7 تمريرات حاسمة، فيما حقق الأميركي جايمس “الدبل دبل” بإحرازه 22 نقطة، 15 متابعة وتمريرة حاسمة و4 ستيل .



أما الوحدات فهزم الأرثوذكسي بنتيجة 101/70، وهو فارق كبير للغاية على رفاق المخضرم زيد عباس اللذين استسلموا امام زملاء محمد شاهر، حيث حقق الأخير “الدبل دبل” بتسجيله 24 نقطة، 10 متابعات، 3 بلوك شوت، 4 تمريرات، و2 ستيل، فينا برز محمود الهزايمة من الأرثوذكسي مسجلا 14 نقطة مع 15 متابعة تحت السلة.



بدوره فاز الجبيهة على الجليل بنتيجة 79/61، في المباراة التي شهدت تألقا كبيرا للثنائي الأمريكي للفريقين، فكان ماغي الأفضل من جانب الجبيهة محققا “الدبل دبل” بتسجيله 27 نقطة، 18 متابعة، تمريرتين و9 بلوك شوت، وكانة مواطنه كوينتين لي الأفضل من جانب الجليل بتسجيله 31 نقطة.







وتشارك الوحدات بصدارة مع الأهلي بـ 4 نقاط لكل منهما، وبفارق نقطة عن الأرثوذكسي والجبيهة، فيما بقي كفريوبا والجليل بالمركزين الخامس والسادس بنقطتين لكل منهما وبدون أي انتصار .

المصدر : ملاعب

اضافة اعلان