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الأحد، 27-08-2023 04:01 م

حصاد الجولة .. الحسين ينفرد بصدارة الدوري

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الوكيل الإخباري - اختتمت السبت 26 آب، منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.

وحقق الحسين فوزا على نظيره معان بهدف نظيف عن طريق عبد الجليل أجاغون د. 85، فيما فاز الرمثا على شباب الأردن بثلاثية نظيفة بإمضاء مجد الزعبي د. 3، الهادي سالم د. 27، ومحمد وائل الزعبي د. 90+1.

وتغلب الوحدات على ضيفه الفيصلي 3-2، أهداف أصحاب الأرض جاءت عن طريق مهند أبو طه د. 5، ولاعب الفيصلي سالم العجالين بالخطأ في مرماه د. 35، وبيرنارد هنري د. 85، فيما سجل للضيوف لاعب الوحدات هنري بالخطأ في مرماه د. 64، وأمين الشناينة د. 67.

وفاز مغير السرحان على مستضيفه شباب العقبة 4-2، سجل لأصحاب الأرض قصي دواهدة د. 20، وأحمد أبو حلاوة د. 57، بينما أحرز رباعية الفائز، سامر خانكان "ثنائية" د. 47 و د. 90+10، وسائد الخزاعلة د. 67، وقصي طنوس د. 90+4.

وحقق الأهلي فوزه الأول في البطولة على حساب الجليل بهدف نظيف عن طريق خالد الدردور د. 58، الأمر الذي ينحسب على السلط الذي تغلب على سحاب 2-0، بإمضاء عبدالله ذيب د. 25، ومحمد الزغيرات د. 90+7.

ومع اختتام منافسات الأسبوع الرابع، انفرد الحسين بصدارة ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، الرمثا 6، سحاب وشباب العقبة 5، مغير السرحان والأهلي 4، الجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.

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