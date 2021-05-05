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الأربعاء، 05-05-2021 06:33 م

حصاد الجولة الرابعة من دوري المحترفين الأردني

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
انتهت الجولة الرابعة من دوري المحترفين، حيث وشهدت تألقا كبيرا لفرق شباب الأردن والوحدات وفوزا صعبا للفيصلي ، وإليكم أهم الشذرات والأرقام من الجولة منها:


1/ انتصارات : 
شهدت الجولة "4" انتصارات، الأول للفيصلي على معان بنتيجة (3/1)، الثاني لشباب الأردن على البقعة بهدف بلا مقابل ، الحسين إربد على شباب العقبة بهدفين دون رد والوحدات على الجليل بثلاثية نظيفة.

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2/ تعادلين : 
شهدت الجولة تعادلين ، الأول سلبي بين أندية السلط والرمثا، والثاني بهدفين لمثلهما بين سحاب والجزيرة .


3/ الصدارة :
انفرد شباب الأردن بصدارة ترتيب أندية الدوري بـ "10" نقاط من "4" انتصارات وتعادل، وتلاحقه أندية السلط بـ "8" نقاط والفيصلي بـ "7".

3/ تحسن على المعدل التهديفي :
شهدت الجولة الثالثة تسجيل "14" هدف، أكثر بهدفي من الجولة الثالثة "13" هدف، وبهدفين من الجولة الثانية، وبـ "8" أهداف من الجولة الأولى.

4/ عودة القطبين القطبين:
شارك الوحدات لأول مرة بالبطولة وذلك بعد عودته من سفره للسعودية للمشاركة بدور المجموعات من دوري أبطال اسيا، كما عاد الفيصلي للسبب ذاته حيث كان من المفترض أن يواجه الوحدات بالجولة الثالثة.

5/ الهداف :
يتصدر يزن النعيمات ترتيب الهدافين بـ "4" أيام ، بينما يحل السوري مارديك مارديكيان والسنغالي عبد العزيز نداي وعلي علوان وعمرو الشحات بهدفين لكل منهم.

7/ أقوى هجوم : 
أقوى هجوم في البطولة حتى الآن هو هجوم الجزيرة والفيصلي بـ "8 أهداف لكل منهما، بينما لم تسجل فرق الجليل والبقعة أي هدف.

8/ أقوى دفاع : 
لم تتلق شباك فريق الرمثا أي هدف، بينما اهتزت شباك سحاب "7" اهداف، والبقعة "6" أهداف.

 




 

 


 

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